- Unul dintre cele mai valoroase spectacole ale stagiunii trecute – Rosmersholm, in regia celebrului ucrainian Andriy Zholdak, productie a Teatrului Maghiar din Cluj – a fost selectionat a face parte din Programul REFLEX4. Din cauza faptului ca acest spectacol este conceput cu o scenografie extrem…

- Cea de-a XXIV-a ediție a „Sarbatorii oualor roșii de Paște” a fost organizata marți, 10 aprilie, la Caminul Cultural Bradet, in prezența a peste 250 de persoane, și a cuprins un concurs de incondeiat, o expozitie de oua incondeiate, un program religios si un spectacol folcloric. Evenimentul are o tradiție…

- Desparțamantul Covasna-Harghita al ASTREI, prin vicepreședinta Maria Crețu-Graur, anunța organizarea acțiunii de PICHETARE a Primariei Sf. Gheorghe, in zilele de 22 și 23 martie, intre orele 15.30-16.30, in semn de protest fața de hotararea organizatorilor Zilelor Sf. Gheorghe 2018 de a muta Scena Comunitații…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Din cei 9000 de cititori inscriși la Biblioteca Județeana, aproximativ 6000 sunt activi și realizeaza, intr-un an circa 70.000 de tranzacții de imprumut individuale. Deși accesul extrem de facil la informații online sau televizate creeaza cu ușurința premisele scaderii numarului de cititori de carți…

- „Joia Gurmanzilor”, ce amintește de un obicei legat de perioada de dinaintea Paștelui, cand oamenii iși alegeau o zi in care mancau pe saturate, va fi marcata la Sfantu Gheorghe in data de 15 februarie (a.c.), conform informațiilor oferite de conducerea Asociatiei Unitatilor Hoteliere si Restaurantelor…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom…