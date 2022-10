Racordare gratuita la apa și canalizare printr-un nou program finanțat de stat. AFM a anunțat data lansarii și cine este eligibil Prima runda de atragere de fonduri in cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si canalizare”, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), se va derula in perioada 1 noiembrie – 15 decembrie, in limita bugetului maxim eligibil alocat, a anuntat, vineri, intr-un comunicat de presa, Administratia Fondului pentru […] Citește Racordare gratuita la apa și canalizare printr-un nou program finanțat de stat. AFM a anunțat…