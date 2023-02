„Rachete prin România”! Ce spun și americanii! SUA „nu au niciun indiciu” cu privire la o amenintare militara directa din partea Rusiei la adresa Romaniei sau Republicii Moldova in acest moment, a declarat vineri purtatorul de cuvant adjunct al Departamentul de Stat, Vedant Patel, potrivit Reuters. Reactia survine dupa ce Ucraina a sustinut ca mai multe rachete rusesti au zburat prin spatiul aerian al Romaniei si Republicii Moldova. „Suntem in contact si in comunicare stranse cu partenerii nostri moldoveni si cu aliatii nostri romani”, a adaugat Patel. Șeful Armatei ucrainene și presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au sustinut ca rachete… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

