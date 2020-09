Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul programului “Rabla pentru electrocasnice” – editia 2020 a fost lansat in dezbatere publica, luni, de ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Bacau. “Avem la dispozitie 40 de milioane de lei si romanii pot achizitiona pana la finalul…

- In aceasta dupa-amiaza un zid vechi care delimita doua locuițe de pe strada 1848 a fost doborat la pamant de o poaie torențiala. In urma prabușirii acestuia o teava de gaze a fost sparta si o masina a fost avariata. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Dolj, din cauza condițiilor…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat ca va demara un proiect prin care autobuzele vechi din Capitala, Euro 3, vor fi transformate in autobuze Euro 6, care vor functiona pe baza de gaz comprimat, costurile suportate de PMB fiind de 150 milioane de euro.