R3HAB face echipă cu Timmy Trumpet si W&W pentru Poison R3HAB face echipa cu Timmy Trumpet si W&W pentru “Poison”. Cu stiluri dinamice care unesc spectrul sonor al psytrance și al progressive big-room, baieții o infașoara in pachetul perfect cu aceasta ciocnire de forțe deja dovedita. „Poison” se deschide cu voci deformate și melodii cinematografice, construind constant anticiparea și descompunandu-se intr-o linie de bas, cu sintetizatoare și accente futuriste. Noul single are o adevarata energie rave, aducand in minte scenele principale ale festivalurilor epice, cum ar fi Tomorrowland in sine, unde toți cei trei artiști au cantat anul acesta, EDC… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armin van Buuren lanseaza „Typically Dutch”, o piesa care a fost ascultata in premiera la Tomorrowland 2021, fiind de atunci foarte solicitata. „Typically Dutch” a fost realizata in colaborare cu artiștii olandezi Wildstylez și PollyAnna. Un banger in adevaratul sens al cuvantului, noua piesa lansata…

- Federatia belgiana de fotbal (RBFA) a anunțat, marți, ca echipa naționala de fotbal nu va putea folosi al doilea sau set de tricouri pe care este imprimat cuvantul „Love” la turneul final al Cupei Mondiale din Qatar, in urma unei decizii a FIFA, informeaza AFP, citata de TVR . Aceasta mentiune „Love”…

- INNA, queen of dance, a lansat o noua piesa „Blow It Up” in colaborare cu Timmy Trumpet, unul dintre cei mai prolifici DJi din DJ Mag Top 100 și Love Harder, producator – DJ semnat la Ultra Music. ”Blow it Up” a fost compus de Timothy Jude Smith, Laura White, Theresa Rex, Gustav Gallhager, William...…

- Topic face echipa cu John Martin pentru piesa “Follow Me”. Producatorul german Topic demonstreaza inca o data ca nu poate greși, de data aceasta facand legatura cu vocea puternica a cantarețului/compozitorului John Martin. Intitulat „Follow Me”, noul single evidențiaza o fațeta nemaiauzita a timoneriei…

- Alessiah a celebrat vara aceasta și a incheiat-o cu noul sau single, „Breeze of Love”, pe care il lanseaza impreuna cu Universal Music Romania. “Breeze of Love” este menita sa prelungeasca ascultatorilor sentimentul pe care vara il da și vorbește despre schimbarea anotimpurilor, care vine și cu incheierea…

- INNA a lansat recent melodia „Wherever You Go”. Piesa a realizat-o in colaborare cu Reynmen din Turcia, unul dintre artiștii și creatorii de conținut in ascensiune. Piesa a fost compusa de Yoshi Breen, Nono, Alex Cotoi, Elena Alexandra Apostoleanu, Yusuf Aktas, versuri de Yoshi Breen, Nono, Elena Alexandra…