- Mafrko Shevcenko, ambasadorul ucrainean in Republica Moldova, ar fi fost invitat la Ministerul de Externe, pe 9 aprilie, iar secretatul de stat Dumitru Socola i-ar fi transmis o nota oficiala prin care se cerea ridicarea imunitații diplomatice a atașatului militar al Ucrainei, Serghei Smetaniuk, scrie …

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat in cadrul unui discuții la Centrul de presa Sputnik Moldova ca fostul judecator ucrainean Nicolae Ceaus care a fost rapit la Chișinau, așa ori altfel, ar fi fost extradat in Ucraina in timpul apropiat. Investigație comuna…

- Pe canalele de Telegram au aparut imagini cu Nicolae Ceaus, judecatorul ucrainean care a fost rapit sambata, 3 aprilie, in centrul Chisinaului, de catre cativa indivizi inarmati, care l-ar fi transportat pe judecator in Ucraina.

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, considera inadmisibil ca o persoana sa fie luata impotriva voinței de pe strada și cere intervenția serviciilor secrete, dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Reacția președintelui are loc dupa ce un magistrate ucrainean a fost luat cu…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cere intervenția seviciilor secrete dupa ce un judecator ucrainean a fost rapit la Chișinau. Incidentul s-a produs in weekend, in centrul Chișinaului. Judecatorul s-a refugiat in Republica Moldova in urma cu cinci ani și a solicitat azil politic. El este…

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus, care se ascunde de la autoritatile de la Kiev, a fost rapit de trei persoane din curtea unui bloc de locuit amplasat in centrul capitalei Republicii Moldova. Politia a fost sesizata in jurul orei 13:15, iar in prezent ofiterii de investigatie si urmarire penala intreprind…

