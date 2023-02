Starul american R. Kelly, condamnat la 30 de ani de inchisoare in iunie pentru agresiuni sexuale comise asupra femeilor, unele adolescente, a mai primit, joi, 20 de ani de detenție in plus, pentru pornografie infantila. Artistul, in varsta de 56 de ani, care a ajuns faimos in toata lumea, grație hitului sau „I Believe I Can Fly” si pentru cele 75 de milioane de discuri vandute, a fost gasit vinovat in septembrie anul trecut. R. Kelly a fost, insa, achitat de alte acuzatii de obstructionare a justitiei. O cerere pentru un nou proces a fost respinsa. R. Kelly este un pradator sexual Dovezile au…