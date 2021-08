Stiri pe aceeasi tema

- Bobby Paunescu parca a reintinerit in ultimele luni, iar acest lcuru i se datoreaza mai tinerei sale iubite, soprana Andreea Ilie, cu care se iubește de o scurta perioada. Cei doi au fost recent int-r0 vacanța, iar bruneta a vorbit cu aceasta ocazie despre modul in care celebrul regizor a reușit sa…

- Quentin Tarantino a dezvaluit ca nu isi sustine financiar mama, decizie pe care a luat-o in copilarie pentru ca mama sa nu l-a susținut in cariera. Regizorul, cunoscut pentru filme ca "Pulp Fiction" si "Once Upon a Time in Hollywood", a vorbit despre hotararea sa intr-un episod recent al podcastului…

- Postul Adormirii Maicii Domnului incepe duminica, 1 august si se incheie in 15 august. Postul Sfanta-Mariei e unul al bucuriei, tinut din dragoste pentru Maica Domnului, nu unul de tristete, cum e al Pastelui. Se spune ca acest post e singurul care, tinut cu credinta si smerenie, indeplineste dorintele.…

- Narcisa Birjaru, caștigatoarea “Chefi la Cuțite” (Antena 1), a reușit sa ii impresioneze pe cei trei aprigi jurați cu o tocana țiganeasca și cu o placinta cu iaurt, meniu din finala care i-a adus marele premiu de 30.000 de euro. Ba, mai mult, Chef Scarlatescu i-a promis ca o s-o angajeze la restaurantul…

- Ferrari a dezvaluit joi un nou hibrid plug-in, pentru a-si creste oferta de vehicule curate si a raspunde la modificarea gusturilor pe piata exclusivista a mașinilor sport de inalta performanța. Noul 296 GTB vine dupa ce in 2019 constructorul din Maranello a lansat SF 90 Stradale, primul sau hibrid,…

- Biserica a oferit sprijin financiar unei familii din Republica Moldova a carui imobil a fost afectat de un incendiu sambata noaptea (22 spre 23 mai). Familia Gavriliuc din Romavanca – Arhiepiscopia Chisinaului, a primit ajutor atat din partea parohiei, cat si din partea Manastirii Hadambu – Arhiepiscopia…

- Celebrul regizor Alexander Hausvater va fi prezent, sambata, 22 mai a.c., la Suceava pentru lansarea a patru carți – „Aici, radio Eros", „Dor calator", „Ludi" si „Penumbra", scrise in perioada pandemiei. Evenimentul va avea loc la Teatrul ...

- Tim Burton a revenit pentru a doua oara in Romania. Daca prima data l-a insoțit pe Johnny Depp in țara noastra, de data aceasta el a vizitat cateva castele pentru ca ar vrea sa filmeze aici un serial live-action numit "Wednesday", denumit așa dupa mezina familiei Addams.