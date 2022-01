Stiri pe aceeasi tema

- Compania de servicii software Qualysoft Romania a inregistrat o crestere de peste 85% a cifrei de afaceri, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce profitul realizat a fost depasit cu 40%. Potrivit unui comunicat de presa al companiei, transmis marti AGERPRES, in cursul anului trecut,…

- Companiile pot aplica pana pe 11 februarie 2022 ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, da startul sesiunii de inscriere la „Premiile de Excelența ale industriei IT”, ediția 2022, ce vor fi decernate in martie, in cadrul Galei ANIS. In cadrul evenimentului vor fi celebrate cele…

- Companiile din industria IT se pot inscrie pana pe data de 11 februarie 2022 in competitia "Premiile de Excelenta ale industriei IT" - editia 2022, ce va premia cele mai interesante proiecte din domeniu, a anuntat, luni, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS), organizatorul…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a criticat dur, intr-un discurs in plenul Parlamentului European, recomandarea Comisiei Europene pentru propriii angajați de a evita folosirea unor termeni precum „Craciun”, pentru ca i-ar deranja pe cei care nu sunt creștini. Rareș Bogdan amintește de trecut creștin…

- Pfizer a transmis ca ultimul test pentru pastila anti-COVID-19 a aratat o eficacitate de aproape 90% in prevenirea spitalizarilor și a deceselor la pacienții cu risc ridicat, iar datele recente de laborator sugereaza ca medicamentul iși pastreaza eficacitatea impotriva variantei Omicron, relateaza Reuters,…

- Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala Alba, in top 10 al județelor in privinta puterii de cumparare: Bucurestiul conduce detasat, cu aproape 86% peste media nationala In clasamentul european realizat de compania…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS) Scutirea de impozit a stat la temelia creșterii sectorului IT in ultimii 20 de ani Aprox. 103.000 de angajați din IT au beneficiat de facilitatea fiscala in 2020 Romania este penultima in UE la % de specialiști in IT raportat la total angajați…

- ​Scutirea de impozit a stat la temelia creșterii sectorului IT în ultimii 20 de ani în România, iar eliminarea facilitaților fiscale are potențialul de a intensifica dezechilibrul din piața IT, unde fenomenul evitarii taxelor prin intermediul micro întreprinderilor este scapat…