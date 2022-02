Qualcomm a dat o lovitura de imagine in vreme ce rivalul NVIDIA tocmai a pierdut tranzactia cu ARM . Incepand din sezonul viitor de Formula 1, monoposturile Ferrari vor puta logo-ul Snapdragon dupa ce scuderia italiana a confirmat colaborarea cu gigantul american al chipseturilor. Compania din San Diego va plati Ferrari pentru a ii afisa logo-ul pe monopost, dar ii va furniza si solutii tehnologice pentru masina Ferrari F1-75. Aceasta va fi dezvaluita pe 17 februarie la Maranello, in Italia. CEO-ul Ferrari, Benedetto Vigna a afirmat ca aceasta colaborare va duce scuderia in noua epoca digitala…