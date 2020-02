Stiri pe aceeasi tema

- Quaden, baiețelul de noua ani din Australia, harțuit de colegii de școala din cauza nanismului de care sufera, a fost invitat sâmbata sa conduca pe teren echipa de rugby Indigenous All Stars la tradiționalul meci împotriva Maori All Stars.Quaden Bayles a intrat pe teren de mâna…

- Yarraka Bayle a publicat pe o retea sociala un clip cu fiul sau, Quaden, in timp ce acesta plange pentru ca a fost hartuit la scoala din cauza bolii de care sufera, nanism. „La asta duce hartuirea la scoala", spune ea in clipul in care fiul ei spune ca vrea sa isi ia viata. Clipul a fost vizualizat…

- Un copil in varsta de doi ani, din București, a murit din cauza infecției cu virusul gripal tip B, cel mic fiind nevaccinat anti-gripal. Exista suspiciunea ca micuțul s-a imbolnavit in timp ce era internat in spital, pentru o alta afecțiune, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali ai MS.Baiețelul,…

- # Se poate reforma PSD Argeș și cum poate scapa el de eticheta corupției? – Sigur ca se poate reforma. Daca nu aș fi crezut acest lucru, nu aș fi candidat pentru funcția de președinte. Trebuie sa recunoaștem cu toții ca PSD Argeș este o organizație intr-un continuu proces de reformare. O organizație…

- Retras temporar din fotbal in august 2019, din cauza unor operații pe cord, George Țucudean, 28 de ani, a revenit, vineri, pe teren.Atacantul de la CFr Cluj a participat la antrenamentul campioanei Romaniei, anunțand ca este gata sa joace la echipa din Gruia. "Am avut o vacanta mult mai mare si mai…

- Caz halucinant petrecut ieri in Vaslui, dupa ce o eleva de 13 ani, a lasat un bilet de adio in banca și a plecat spre stația CFR din localitate cu intenția de a se sinucide. Motivul pentru care copila a vrut sa-și puna capat zilelor, era teama de o nota mica intr-o lucrare.

- Doua personalitați nascute in anii ʼ50, la 5 ani diferența, una cu o cariera in muzica și politica, cealalta, in critica - și, neoficial, traducerea - de film sunt legate inca din maternitate de un amanunt ce avea sa faca, pentru una dintre ele, diferența intre viața și moarte. E vorba despre Madalin…

- Ceea ce se anunța a fi o zi obișnuita pentru o femeie din Marea Britanie s-a transformat intr-un adevarat coșmar. Shannon Thurston nu a banuit nicio clipa ca poate ajunge la un pas de moarte, din cauza vopselei pentru par.