Qatar: Întrevedere între negociatori ai guvernului afgan şi talibani pentru ''accelerarea'' negocierilor de pace (oficial) Negociatori ai guvernului afgan si membri ai conducerii miscarii talibane s-au intalnit vineri in Qatar pentru a discuta in legatura cu negocierile de pace din Afganistan, care sunt blocate de luni de zile, au declarat oficiali ai ambelor parti, relateaza AFP. ''O reuniune a avut loc astazi la Doha intre delegatiile celor doua parti implicate in negocieri'', care ''au insistat asupra accelerarii negocierilor de pace'', au postat pe Twitter reprezentantii autoritatilor de la Kabul, in a doua zi a unui acord de incetare a focului provizoriu incheiat intre guvern si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

