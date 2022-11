Stiri pe aceeasi tema

- Incepe constructia celui mai mare parc solar din Europa, de peste 1.000 MW, in vestul țarii. Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie verde din Romania, controlat de omul de afaceri Emanuel Muntmark, a semnat un acord cu Rezolv Energy, companie desinuta de fondul britanic de investitii…

- O echipa integrata de specialiști ai PwC Romania și DandB David și Baias, societatea de avocatura corespondenta PwC in Romania, a asistat compania belgiana CERES Pharma, controlata de fondul de investiții NAXICAP, in tranzacția prin care a preluat pachetul majoritar de acțiuni al producatorului roman…

- O ambulanta cu pacient care se deplasa cu semnalele de avertizare pornite a fost lovita in trafic de un autoturism in municipiul Arad, luni dupa-amiaza, iar asistenta din autospeciala a fost ranita, in timp ce pacientul nu a patit nimic, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari. Premierul ucrainean Denis Smihal a multumit sambata Statelor Unite pentru sprijinul acordat, dupa ce Ucraina a primit o noua asistenta financiara internationala, de 1,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. ”Bugetul…

- ”Bugetul de stat al Ucrainei a primit un grant de 1,5 miliarde de dolari. Aceasta este ultima transa dintr-un ajutor de 4,5 miliarde de dolari din partea Statelor Unite, prin intermediul @WorldBank Trust Fund”, a scris Smihal pe Twitter. El a aratat ca fondurile vor fi folosite pentru a rambursa cheltuielile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea declanșarea unei anchete penale care sa urmareasca modul in care a fost acordat ajutorul de stat companiei Blue Air. „Compania a intrat in acea forma premergatoare falimentului, concordatul, in octombrie 2020. Au intrat in aceasta forma in uma deciziei…

- Ludovic Orban spune ca ajutorul de stat catre Blue Air, de pe vremea cand era premier, a fost legal iar criza prin care trece acum compania este din vina managementului și a evoluției pieței din timpul pandemiei de COVID-19.

- Peste 350.000 de copii din Ucraina au beneficiat pana acum de programul de asistenta umanitara financiara al UNICEF. Programul „Spilno”, lansat la 31 martie 2022 impreuna cu Ministerul pentru Politica Sociala din Ucraina, a fost creat pentru a raspunde nevoilor familiilor cu copii, care se numara printre…