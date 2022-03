Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu medicina preventiva vor ajunge pana in 2030 la o valoare de 3,5 trilioane de dolari, de la 1,2 trilioane de dolari in prezent, pe masura ce asistența medicala va fi centrata pe pacienți, care vor fi incurajați sa previna bolile și nu sa ajunga sa le trateze, reiese din raportul “Future…

- Veniturile grupului chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, au crescut anul trecut cu 70% pana la aproximativ 58 de miliarde de dolari, informeaza Reuters citand doua surse din apropierea acestui dosar. Chiar daca o crestere a veniturilor cu 70% in ritm anual este una impresionanta,…

- Horoscop Pești 2022. Daca te-ai nascut in zodia Pești, citește mai jos horoscopul pe anul 2022, pentru a afla cum iți merge in dragoste, cariera, sanatate și in domeniul financiar. Care vor fi cele mai mari provocari pentru tine in acest an.Horoscop Pești 2022Horoscop Pești 2022 - DRAGOSTEDeocamdata…

- Galaxy S21 FE are multe dintre dotarile flagship-urilor de anul trecut si incearca sa atraga utilizatorii cu un pret mai mic decat cel la care a fost lansata seria Galaxy S21. Noul smartphone are un ecran OLED de 6,4 inch, chiar mai mare decat cel de la S21. Acesta vine cu o rezolutie 1080p si cu o…

- Astazi, 22 decembrie, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validați in vederea inscrierii in program. Programul Casa Verde Fotovoltaice debuteaza, astazi, de la ora 10:00. Bugetul disponibil depaseste 263 milioane de…

- Amfiteatrul Facultații de Farmacie a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit joi, 9 decembrie, lansarea carții „Elemente de cultura organizaționala in Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș", cel mai nou titlu lansat la Editura University…