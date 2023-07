PUZ initiat de Genesis Concept SRL si Liber Sav SRL: Este vizat un teren de pe malul lacului Siutghiol - zona Campus Universitar din Constanta (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta a lansat in consultare publica intentia de elaborare pentru un Plan Urbanistic de Detaliu pentru un imobil situat pe bulevardul Tomis nr. 34, la intrare in zona Peninsulara.Initiatorii PUD ului sunt Nicolae Vasile si Nicolae Anca Mihaela, iar elaborator esteAria Concept Architecture…

- In urma cursei de la Mamaia a barcilor de viteza, UIM XCAT World Championship Romanian Grand Prix Constanta 2023, echipa Team GB Scott Williams amp; Martin Campbell , surpriza din ultima cursa a etapei Grand Prix ului Romaniei, a urcat pe locul intai in clasamentul general. A treia etapa din circuitul…

- Lacul roz din Australia nu impresioneaza prin marimea sa. Lungimea lacului Hiller este de numai 600 de metri, iar lațimea este de 250 de metri. Adincimea lacului nu se cunoaște nici in prezent și nu a fost masurata corespunzator, dar exista presupuneri ca este destul de mica. Pe malul lacului Hillier…

- Comisia tehnica de estetica urbana si Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism se vor intruni in data de 08.06.2023 Pe ordinea de zi a Comisiei se afla mai multe documentatii de urbanism PUD construire imobil S P 2E, str. Traian nr. 12, investitor Irina Maria Pilici, notar public, fiica…

- In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Florin Tudose, sef Biroul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal Conform ultimei declaratii de avere publicate la Primaria Constanta, in data de 06 iunie 2022, Florin Tudose detine un teren agricol in Pantelimon, judetul…

- Consiliul Local Targu Mureș a aprobat joi, 30 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu majoritate de voturi, documentatia de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – studiu de amplasament pentru construire magazin de prezentare și desfacere, casa de locuit, reglementare accese auto și pietonale,…

- Consiliul Local Targu Mureș a aprobat joi, 30 martie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu unanimitate de voturi, documentatia de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – studiu de amplasament pentru construire cladire – spațiu comercial tip supermarket, reglementare accese, amenajari…

- Primarul Vergil Chitac a emis o dispozitie privind efectuarea unui audit intern de proces in domeniul calitatii la Serviciul Registratura electronica si management documente.Auditul intern are ca obiect modul de inregistrare si repartizare a documentelor primite, precum si indentificarea oportunitatilor…