”Vom porni de la principiul ca, in viitor, livrarile catre Vest vor scadea”, a anuntat Putin intr-o reuniune guvernamentala consacrata sectorului energetic, in contextul sanctiunilor internatonale impuse Moscovei. Putin on Western Energy Wars: knock-on effects will hit whole world. President Putin has told oil and gas industry representatives that preparing the foreign market to trade in local currencies was a “strategic task”, adding that: — Vladimir Ntakonyesa (@crypto_mjay) Este necesar, astfel, ”sa ne reorientam exporturile catre piete din sud si est care cresc rapid”, a subliniat el. ”Tarile…