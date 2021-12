Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat luni, 15 noiembrie, exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra drept o provocare, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului. In cadrul acestei conversații, Vladimir Putin…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt "o provocare serioasa". Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia.

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca monitorizeaza atent situatia. Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat actiunile SUA si ale…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca exercitiile militare desfasurate de Washington si NATO in Marea Neagra sunt „o provocare serioasa”. Intr-un interviu difuzat sambata, Putin a subliniat ca...

- Intr-un interviu acordat televiziunii ruse, Vladimir Putin a vorbit despre exercițiile militare desfașurate in Marea Neagra de NATO și Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin a numit exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra „o provocare serioasa” pentru Rusia. „Statele…

- Președintele SUA a criticat absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping la summitul COP26. Joe Biden i-a acuzat ca „este o problema uriașa și au fugit”, precizand ca au facut o mare greșeala. Președintele american Joe Biden a criticat aspru absența lui Vladimir Putin și a lui Xi Jinping de la summitul…

- P​resedintele american Joe Biden a criticat liderii chinez si rus pentru ca nu participa la Conferinta Natiunilor Unite privind schimbarile climatice ce are loc la Glasgow. Într-un discurs tinut marti noapte, Biden a spus ca desi clima reprezinta „o problema uriasa”, China „a…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…