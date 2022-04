Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderul cecen Kadirov se batea cu caramida in pectorali ca azi, Azovstal, ultimul punct de rezistența al Ucrainei in Mariupol, cade cu siguranța, in timp ce oficialii ucraineni afirma ca forțele lor de lupta sunt inca pe poziții și ultima reduta din Mariupol, combinatul siderurgic Azovstal,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.00 de militari ucraineni, pentru a salva vieti, insa va fi mentinuta blocada asupra zonei industriale, transmite EFE. ‘Sfarsitul actiunii de eliberare a Mariupolului, este…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anulat joi ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.00 de militari ucraineni, pentru a salva vieti, insa va fi mentinuta blocada asupra zonei industriale, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Seful guvernului italian, Mario Draghi, a deplans duminica aparenta ineficacitate a „dialogului” cu presedintele rus Vladimir Putin, constatand ca aceste contacte nu opresc „oroarea” care continua in Ucraina, informeaza AFP. „Incep sa cred ca cei care spun ‘este inutil sa discutati cu el, pierdeti timpul’…

- Intalnirea fața in fața dintre cancelarul austriac Karl Nehammer și președintele rus Vladimir Putin, la Moscova, ”nu a fost o vizita amicala”, a transmis șeful guvernului de la Viena, intr-un comunicat de presa emis de catre un oficial austriac dupa intrevederea celor doi lideri, potrivit CNN . „Aceasta…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- Slawek Sobala, un polonez de 53 de ani, a fost timp de 8 ani singura sosie cunoscuta a președintelui rus Vladimir Putin, un job despre care spune ca i-a adus venituri mari. In prezent, Sobala locuiește in orașul polonez Wroclaw, unde se afla o mare comunitate de ucraineni. Viata sa a devenit mult mai…

- Vladimir Putin i-ar fi spus lui Macron, in cea mai recenta conversație la telefon, ca ar fi gata sa discute cu Ucraina și Agenția Internaționala de Energia Atomica (IAEA), prin videoconferința sau intr-o țara neutra. Anunțul ar fi fost facut chiar de catre Kremlin, scrie Nexta TV. ❗️Putin told to Macron…