Putin sărbătoreşte în Ajunul Crăciunului cu tir de rachete hipersonice de Zircon Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri un tir de testare reusit al unei "salve" de rachete hipersonice de tip Zircon, un tip de armament pe care-l considera "invincibil" si care se afla in centrul unei curse a inarmarii a puterilor militare, relateaza AFP. "In aceasta noapte, dimineata devreme, s-a efectuat un tir al unei salve a sistemului hipersonic Zircon", a anuntat liderul de la Kremlin in cursul unei reuniuni guvernamentale difuzata la televiziune. Operatiunea s-a desfasurat "cu succes", a precizat el. "Este un mare eveniment pentru tara si o etapa semnificativa in consolidarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

