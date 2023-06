Stiri pe aceeasi tema

- ”As vrea ca toata lumea sa sie ca intregul Wagner a fost finatat de stat – de la Ministerul (rus) al Apararii si de la bugetul de stat. Noi am finantat in integral aceasta grupare”, a dezvaluit liderul de la Kremlin, citat de BBC News. Russian President Vladimir Putin claims the ‘Wagner group was entirely…

- Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, se muta in Belarus, dupa acordul de a nu inainta spre Moscova, in vreme ce Kremlinul a transmis ca acuzațiile penale impotriva lui vor fi retrase și niciunul dintre luptatorii Grupului Wagner nu va fi urmarit penal, potrivit Sky News. Kremlinul afirma ca acuzațiile…

- HMS Queen Elizabeth a traversat Oceanul Pacific in 2021 si a facut o escala in Japonia, in contextul in care aliatii sai din Occident incercau sa contracareze puterea militara tot mai mare a Chinei in egiune. Sunak, care se afla in Japonia la un summit G7 la Hiroshima, a facut o scala la Tokyo, pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminica seara, intr-o vizita-surpriza, la Paris, unde se va intalni cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza CNN și Sky News.? Zelensky est arrive a Paris https://t.co/JGWS13S6T2— BFMTV (@BFMTV) May 14, 2023 La sosirea sa in Franța, liderul…

- Cel puțin 53.000 de anunțuri de recrutare ale armatei ruse au aparut pe rețeaua de socializare VKontakte de la inceputul lunii martie și pana in prezent, scrie ediția europeana a publicației ruse independente Novaia Gazeta, potrivit The Moscow Times.Cifra reprezinta o creștere de șapte ori in comparație…

- In rezumatul zilei de miercuri, Ministerul britanic al Apararii raporteaza ca Rusia a intarit intensiv liniile de aparare in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei in ultimele saptamani. Cel mai probabil, Grupul de Sud al forțelor ruse este responsabil pentru aceasta zona, potrivit Sky News . „Pana…

- Cei trei cetațeni britanici – un medic de caritate, managerul unui hotel și un turist care calatorește in zone periculoase – sunt deținuți de talibani, doi dintre ei din luna ianuarie, a anunțat organizația Presidium Network, citata de BBC și The Guardian, care citeaza The Mail on Sunday . Organizația…