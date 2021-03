Putin povestește cum a căzut de pe cal Președinele Rusiei, Vladimir Putin, a fost prezentat în trecut stând mândru, la bustul gol, pe un cal, dar vineri el a recunoscut ca a și cazut, relateaza Reuters.

Putin, vârsta de 68 de ani, care este la putere de peste doua decenii ca președinte sau ca premier și-a cultivat cu atenție de-a lungul anilor o imagine macho cu o serie de fotografii.

Aceste fotografii îl arata pe Putin scaldându-se în apa înghețata, calarind la bustul gol, aruncând adversari pe salteaua de judo, eliberând tigrii în salbaticie sau înotând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

