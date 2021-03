Pop Smoke doboară un record deținut de Eminem în Billboard

Albumul „Shoot for the Stars Aim for the Moon„, lansat de catre Pop Smoke, stabileste doua recorduri in topurile Rap Albums & R&B/Hip-Hop Albums. Albumul post-mortem al lui Pop Smoke, „Shoot for the Stars Aim for the Moon„, a doborat recordul lui Eminem pentru cele mai multe saptamani… [citeste mai departe]