Stiri pe aceeasi tema

- ”Am descoperit sa dependentele, care erau elemente constitutive ale pacii, sunt totodata arme care se pot intoarce impotriva noastra”, a avertizat sambata Josep Borrell, subliniind asupra ”dependentei excesive a UE de gazele naturale rusesti”. Aceasta dependenta a fost relevata de invazia rusa a Ucrainei,…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu publicat duminica de „Corriere della Sera” ca liderul francez Emmanuel Macron isi pierde timpul luand in considerare orice fel de dialog cu Rusia, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Victoria Ucrainei impotriva Rusiei este preconditie pentru o tranzitie democratica la Moscova, estimeaza opozantii rusi ai regimului Putin, invitați la Conferinta de Securitate de la Munchen. „Eliberarea de fascismul lui Putin trece prin Ucraina”, spune Gary Kasparov, fost campion mondial la șah.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken au avut marti, 7 februarie, o conversatie telefonica in care au discutat despre o posibila suplimentare a ajutorului militar acordat Kievului de catre Washington si despre impunerea de noi sanctiuni care sa vizeze…

- Decizia Pentagonului de a-și trimite elita militara in țara noastra ar putea pune multa presiune pe Romania, fiind astfel expusa unui real pericol venit din Moscova. SUA a anunțat recent trimiterea a mii de soldați americani la baza militara Mihail Kogalniceanu, acolo unde coordonarea trupelor și sistemelor…

- Vremea blanda, consumul mai scazut și livrarile din alte parți au ajutat Europa sa aiba un avantaj. Dar, in ciuda sancțiunilor și reducerii cererii din partea Occidentului, Moscova a caștigat 155 de miliarde de euro din exporturile de petrol și gaze in 2022.

- Rusia a incasat in 2022, din vanzarea petrolului și gazului, cu peste 2,5 trilioane de ruble mai mult decat in 2021. Creșterea de peste 28%, adica circa 36,5 miliarde de dolari, a fost prezentata de ministrul energiei de la Moscova in ultima ședința de guvern.