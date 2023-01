Șeful Statului Major al Rusiei, Valery Gerasimov, a fost numit noul comandant al grupului de forțe combinate pentru „operațiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina de catre ministrul apararii, Serghei Șoigu, relateaza Reuters, citat de The Guardian. Gerasimov il va inlocui pe Serghei Surovikin, un general notoriu care a deschis focul asupra protestatarilor pro-democrație in […] The post Putin il ”zboara” pe generalul Armaghedon dupa trei luni. Schimbarea a fost facuta pentru a crește eficiența operațiunilor militare din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online,…