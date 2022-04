Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a evitat miercuri sa raspunda intr-un mod fara echivoc la propunerea Kievului de a elibera prizonieri detinuti in Rusia in schimbul deputatului si omului de afaceri ucrainean Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, arestat in Ucraina, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul finlandez Sanna Marin a spus ca parlamentul tarii ei va discuta saptamana viitoare decizia privind aderarea la NATO, adaugand ca nu poate oferi un calendar privind intrarea in Alianta Nord-Atlantica, insa va fi vorba de saptamani, nu de luni, potrivit Reuters Ea subliniat ca Finlanda nu poate…

- Razboiul din Ucraina, in ciuda tuturor intalnirilor și negocierilor dintre parți, continua. Și, in cinci saptamani de bombardamente, au murit oameni. Și dintr-o parte și din cealalta. In plus, in localitațile bombardate ale Ucrainei – Mariupol deținand, in acest sens, supremația – au murit și civili.…

- Șoigu susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt asupra…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, susține ca a fost sunat de Vladimir Putin și ca s-a oferit sa medieze negocierile dintre Ucraina și Rusia, potrivit CNN. Acesta susține ca dorește sa se ajunga la o soluție care sa incheie conflictul ruso-ucrainean și ca țara sa este pregatita…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit vineri dimineața, 4 martie, cu oficiali ai Ambasadei SUA la București, au declarat surse guvernamentale pentru Libertatea. Șeful Executivului a mers la Ambasada SUA pentru a vorbit despre situația din Ucraina și despre refugiații care vin in numar mare spre Romania,…

