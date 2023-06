Stiri pe aceeasi tema

- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Kremlinul a anuntat masuri de securitate ”fara precedent” la Forumul economic international de la Sankt Petersburg, la care președintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa ia cuvantul vineri, 16 iunie, in eventualitatea unor atacuri ucrainene, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS , potrivit Agerpres…

- Grupul de mercenari Wagner ar putea sa nu ramana in Ucraina, a declarat Prigojin, relateaza Sky News . Evgheni Prigojin, care ramane in conflict cu Ministerul rus al Apararii, a facut aceste comentarii cand a fost intrebat in ce zona va lupta gruparea in continuare. „Nu sunt sigur ca vom lucra in Ucraina”,…

- HMS Queen Elizabeth a traversat Oceanul Pacific in 2021 si a facut o escala in Japonia, in contextul in care aliatii sai din Occident incercau sa contracareze puterea militara tot mai mare a Chinei in egiune. Sunak, care se afla in Japonia la un summit G7 la Hiroshima, a facut o scala la Tokyo, pentru…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri, 17 mai, ca acordul de la Marea Neagra dintre Ucraina și Rusia privind cerealele a fost prelungit cu inca doua luni, relateaza Sky News, CNN și Al Jazeera.Anunțul lui Erdogan, facut intr-un discurs adresat oficialilor partidului sau de guvernamant,…

- Alexei Moskalev, un barbat rus care iși creștea singur copila și care fusese reținut la Minsk, in Belarus, dupa ce a fugit de arestul la domiciliu la sfarșitul lunii martie, a fost extradat inapoi in Rusia, a anunțat miercuri, 12 aprilie, organizația independenta pentru apararea drepturilor omului OVD-Info,…

- Vladlen Tatarski, persoana ucisa duminica, 2 aprilie, in explozia dintr-o cafenea din Sankt Petersburg , este unul dintre cei mai cunoscuți bloggeri ruși susținatori ai razboiului din Ucraina. Cu toate acestea, el a fost uneori critic la adresa eșecurilor armatei ruse suferite pe frontul din țara vecina,…

- Cei trei cetațeni britanici – un medic de caritate, managerul unui hotel și un turist care calatorește in zone periculoase – sunt deținuți de talibani, doi dintre ei din luna ianuarie, a anunțat organizația Presidium Network, citata de BBC și The Guardian, care citeaza The Mail on Sunday . Organizația…