Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire la telefon cu Erdogan, "linia distugatoare adoptata de catre regimul de la Kiev, care a mizat pe intensificarea confrunatrilor armate, cu sustinerea unor sponsori occidentali care-si cresc livrarile de armament si material militar", anunta intr-un comunicat Kremlinul. "INSTAURAREA UNEI PACI DE LUNGA…