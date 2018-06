Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a criticat, duminica, "unilateralismul" Statelor Unite in legatura cu retragerea din acordul nuclear cu Teheranul si a declarat ca apreciaza eforturile Chinei si Rusiei de a-l mentine, informeaza Reuters. "Eforturile Statelor Unite de a-si impune politicile asupra…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata in cadrul summit-ului Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), care are loc in orasul port Qingdao, estul Chinei, ca doreste sa discute mai mult cu Rusia despre ceea ce el a numit retragerea "ilegala" a SUA din acordul international…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a primit vineri prima "Medalie a prieteniei" oferita de China unui cetatean strain, o distinctie acordata de omologul sau Xi Jinping, relateaza AFP. Presedintele rus a fost primit cu onoruri la Beijing, cu ocazia unei vizite oficiale care va continua sambata si duminica…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a aparat foarte criticata inscenare a asasinarii jurnalistului rus Arkadi Babcenko, intr-un interviu acordat cotidianului spaniol El Pais, publicat marti, informeaza France Presse. "Cei care ne critica ar fi preferat ca serviciile secrete ruse sa-l ucida pe acest…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau francez Emmanuel Macron, care se afla intr-o vizita oficiala de doua zile in Rusia, s-au intalnit la Palatul Constantin din Sankt Petersburg pentru a discuta relațiile bilaterale și problemele globale, inclusiv situația din Siria și Ucraina și despre situatia…