Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse din Ucraina sunt atat de slabite incat nu pot lansa o „ofensiva semnificativa” si, prin urmare, se concentreaza pe consolidarea castigului teritoriilor ocupate, a afirmat joi sefa comunitatii americane de informatii, Avril Haines.

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Decizia Rusiei de a face din Melitopol capitala „temporara” a administrației ocupației ilegale din regiunea Zaporizhzhia din Ucraina poate indica faptul ca forțele ruse sunt foarte puțin probabil capabile sa puna mana pe obiectivele majore planificate, inclusiv orașul Zaporizhzhia, in viitorul apropiat,…

- Armata ucraineana continua sa apere cu succes orasul Bahmut, regiunea estica Donețk. Potrivit sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, Andri Ermak, planurile armatei invadatoare ruse de a captura orașul eșueaza. "Forțele de aparare continua sa blocheze inamicul in est. Planurile rusilor de a ocupa…

- Pierderile masive suferite de armata rusa și resursele pe care le-au epuizat in Ucraina au facut din Rusia o amenințare militara mai puțin tradiționala care va baza tot mai mult pe opțiunile „asimetrice”, precum armele nucleare, atacurile cibernetice și tehnologia spațiala, și va fi tot mai dependenta…

- Lupta dintre forțele Wagner și cele ale Damascului impotriva trupelor americane a avut loc in februarie 2018, in provincia Deir ez-Zor, din Siria. Cinci ani mai tarziu, o relatare a confruntarii a fost postata pe un canal Telegram asociat gruparii paramilitare Wagner – Grey Zone. Un canal Telegram conectat…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul razboiului in…