- Comisia de la Kremlin care elaboreaza noile propuneri de modificare a Constitutiei Rusiei a venit cu ideea ca presedintele rus sa poarte titlul de Conducator Suprem, potrivit Reuters. Vladimir Putin nu s-a opus ideii, afirmand ca nu are un punct de vedere pe acest subiect.Vladimir Putin a constitutit…

- Dupa o dezbatere de mai puțin de doua ore, deputații ruși au aprobat în unanimitate amendamentele constituționale anunțate saptamâna trecuta de catre Vladimir Putin, relateaza AFP.Cei 432 de aleși prezenți din cele 450 ale Camerei Inferioare ale Parlamentului, Duma, au votat într-o…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat sambata ca nu doreste ca Rusia sa se intoarca la practica din epoca sovietica de a avea conducatori pe viata care au murit in functie fara o strategie de succesiune adecvata, relateaza Reuters. Comentariile sale, facute la Sankt Petersburg, in prezenta…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a anuntat demisia guvernului sau dupa discursul presedintelui Vladimir Putin, care s-a pronuntat pentru o revizuire a Constitutiei Federatiei Ruse in scopul asigurarii unui control al Parlamentului asupra Executivului.

- Tanara spioana Maria Butina a fost eliberata și deportata in Rusia de instanța americana, dupa 18 luni de detenție. Femeia de 31 de ani a fost primita cu fast la Kremlin și imediat i s-a oferit un post privilegiat: moderator la o emisiune online a televiziunii de stat Russia Today, potrivit b1.ro. Emisiunea…

