Oficialii americani si occidentali cred ca este probabil ca presedintele Vladimir Putin sa declare oficial razboi Ucrainei pe 9 mai, ceea ce ar permite mobilizarea rezervistilor si noi recrutari, in vreme ce armata rusa incearca sa cucereasca estul si sudul Ucrainei. 9 mai, cunoscuta drept "Ziua Victoriei" in Rusia, comemoreaza infrangerea nazistilor de catre rusi in 1945. Oficialii occidentali au crezut de mult ca Putin va valorifica semnificatia simbolica a zilei pentru a anunta sfarsitul "operatiunii militare speciale" in Ucraina si succesul "denazificarii" in acea tara, ceea ce ministrul rus…