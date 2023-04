Putin a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate rus pentru situația din teritoriile ucrainene anexate Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza agentia EFE. „Vor fi analizate chestiuni legate de respectarea legilor, a ordinii si securitatii publice in teritoriile republicilor populare Donetk si Lugansk, precum si in regiunile Zaporojie si Herson”, a anuntat Kremlinul. Potrivit aceluiasi anunt, principala interventie in aceasta reuniune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

