Puternic incendiu de vegetaţie se manifestă în zona oraşului Răiuţi-Vrancea Puternic incendiu de vegetatie se manifesta in zona orasului Raiuti-Vrancea Foto: Adriana Tudose / RRA Un puternic incendiu de vegetatie se manifesta la aceasta ora în zona orasului Raiuti din comuna Reghiu. La fata locului intervin sase autospeciale de stingere cu apa si spuma de la trei unitati de pompieri din Focsani, Vidra si Adjud, precum si voluntari. Focul a cuprins si o suprafata de padure. În total este vorba despre 30 de hectare de teren, iar flacarile risca sa se extinda în zona locuita. Cel mai probabil, focul a pornit de la o miriste incendiata… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

