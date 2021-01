Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea vertiginoasa a numarului deceselor de Covid-19 vine peste al doilea val pandemic, provocat de noua tulpina a coronavirusului. Autoritațile din cele mai multe state europene se tem de o noua furtuna epidemiologica, poate chiar mai violenta. Primul stat al Uniunii Europene care a impus o a doua…

- Certificatul de vaccinare „este o cerința medicala”, a spus, joi, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ea a salutat inițiativa guvernului elen care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii…

- Procurorii federali au oferit o noua evaluare, de rau augur, a asaltului de saptamana trecuta asupra Capitoliului al sustinatorilor lui Donald Trump, afirmand intr-un document judiciar ca protestatarii au urmarit “sa captureze si sa asasineze oficiali alesi”, relateaza vineri Reuters, conform Agerpres.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca tranzacțiile cu criptoactive, dar și investițiile in astfel de instrumente presupun riscuri ridicate, in contextul in care, atat la nivelul Uniunii Europene, cat și in Romania nu exista legislație specifica in vigoare care…

- Cateva sute de romani sunt blocați la frontiera dintre Franța și Marea Britanie, dupa ce Franța a suspendat circulația azi noapte, pentru 48 de ore, din cauza noii tulpini de coronavirus. Ministerul de Externe roman a cerut Franței sa urgenteze soluționarea situației și a ridicat aceasta problema și…

- Dupa ce a scapat in urma cu cateva momente tentante dezvaluiri despre o „noua descoperire interesanta despre Luna”, agenția spațiala americana a aratat dovezi concludente ale existențe apei pe singurul nostru satelit natural, transmite BBC. Aceasta „detectare fara echivoc a apei moleculare” va spori…

- Facebook a lansat joi serviciul Facebook Dating, o funcție gratuita de intalniri online disponibila in 32 de state din Europa, inclusiv Romania. Lansarea vine cu o intarziere de opt luni, anunța Reuters. Facebook Dating este disponibil in 32 de țari din Europa și trebuia sa fie lansat in luna februarie,…