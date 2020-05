Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat le-a cerut romanilor sa nu se relaxeze in aceste zile, pentru ca pericolul reprezentat de pandemia de coronavirus este departe de a fi trecut.Intrebat la Digi 24 ce mesaj are de aceste zile ”libere”, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența le-a cerut romanilor sa aiba rabdare…

- Președintele Klaus Iohannis a ieșit public dupa o noua ședința de urgența, avuta la Palatul Cotroceni. La discuții au mai participat premierul, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Sanatații și seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Mesajul președintelui Klaus Iohannis:”Buna ziua. Dragi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa vizita la Centrul National de Coordonare pentru Situatii de Urgenta, ca in Romania nu suntem in faza in care putem relaxa restrictiile pentru limitarea raspandirii coronavirus, desi unele state europene incep sa ia in calcul renuntarea la unele limitari.…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi solicitarea Directiei de Sanatate Publica ca orasul Tandarei sa intre in carantina, propunerea fiind transmisa Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat Prefectura Ialomita. Potrivit sursei citate, hotararea a fost…

- Prefect Emanuel Soare: ”Argeșenii pot folosi mijloacele de transport in comun, cu condiția de a respecta restricțiile de circulație”. ”Instituția Prefectului Argeș aduce la cunoștința faptul ca operatorii de transport public de persoane au obligația sa respecte condițiile stabilite pentru impiedicarea…

- Pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, Departamentul pentru Situatii de Urgenta a pregatit un ghid special, intitulat “Ghid pentru Cumparaturi”. Oamenii sunt invatati care sunt pasii pe care ar trebui sa ii urmeze cand isi efectueaza cumparaturile pentru a nu se infecta cu COVID-19.

- Autoritatile au transmis un mesaj prin sistemul RO-ALERT prin care anunta romanii sa respecte recomandarile pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus.Autoritatile recomanda romanilor sa ramana in casa. De asemenea, Raed Arafat, secretar de stat in MAI și șef al Departamentului pentru Situații…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat a declarat, duminica seara, ca nu exista tratament sau vaccin pentru noul coronavirus. Acesta a spus ca persoanele care prezinta simptome sa nu ia antibiotice sau sa se trateze singuri, iar daca situația va fi una grava, sa apeleze…