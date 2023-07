Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la scandalul azilelor groazei, senatoarea Diana Sosoaca, presedintele S.O.S. Romania, i-a chemat pe romanii din diaspora sa vina in tara la vot in 2024 pentru a schimba din temelii clasa politica actuala. CITESTE SI Adrian Nastase, ieșire nimicitoare dupa achitarile din dosarul finanțarii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca este revoltat de "ororile" la care au fost supusi batranii internati in centrele rezidentiale de ingrijire si asistenta sociala, investigate in prezent de procurorii de la DIICOT. CITESTE SI Rusia sugereaza ca Romania și-a pierdut independența: ‘Politica…

- Primaria Ramnicu Valcea a anunțat ca CFR SA a inceput campania de aplicare de erbicide pentru combaterea buruienii ambrozia. Pana in data de 21 iunie, de-a lungul caii ferate de pe raza secției se efectueaza tratamente impotriva buruienii ambrozia. Erbicidul folosit este TOTAL, cu acțiune foliara, neselectiv,…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a oferit astazi, 8 iunie, in cadrul unei ceremonii organizate la sediul Ministerului Apararii Nationale, Emblema de Onoare a Departamentului pentru Politica de Aparare, Planificare si Relatii Internationale…

- De la protestele rezistilor, din timpul pseudo-regimului Dragnea, oamenii i-au lasat pe politicieni sa faca ce vor, sa-si faca si sa desfaca aliante, sa modifice cum vor legile, in parlament sau prin ordonante de urgente, sa emita directive, decizii, hotarari dupa bunul plac. Mai putin bagate in seama…

- Dupa finalizarea intrarii noastre in UE si in NATO, clasa politica se comporta ca o vietate parazitara, a carei singura ratiune de a exista pare sa fie consolidarea privilegiilor si boicotarea controlului european. S-a ajuns atat de departe in aceasta materie incat ar sacrifica chiar copilul nascut…

- Cu o intrare demna de un mare campion, dar și o galerie inflacarata, Gheorghe Hagi, jucat de Angel Popescu, a venit cu un discurs articulat, in care a prezentat ce ar face el pentru Romania lui: „Ai, n-ai bani, dai la poarta!”

- Politica noastra se rostogoleste ineluctabil in mediocritate. Si nu de ieri, de azi, ci cam de multa vreme. Dar niciodata aceasta nu a fost mai orfana de personalitati de valoare decat este acum. De la un ciclu electoral la altul, calitatea morala si profesionala a politicienilor romani tinde spre…