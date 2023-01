Purtic, ultima noutate

Fotbalistul sarb Stefan Purtic a facut jonctiunea, miercuri seara, la Side, cu lotul „galben-albaștrilor”, la scurt timp dupa ce elevii lui Nicolae Constantin au ajuns la The Sense Deluxe, stabilimentul ce ii va gazdui pana pe 14 ianuarie. In varsta de 24 ani, Purtic (1.88 m) joaca pe postul de mijlocaș central și vine din prima liga a Serbiei, ultima data evoluand pentru FK Vozdovac, echipa pentru care a bifat 17 prezente in actuala stagiune. In total, jucatorul plav, trecut, in cariera sa, și pe la Radnicki Obrenovac și FK Indjija, are 119 meciuri disputate și 9 goluri marcate in prima liga…