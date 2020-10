Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in acesta dimineața, pe o șosea din Caraș-Severin. O mașina s-a rasturnat intr-un șanț. In urma accidentului o victima a ramas incarcerata. Accidentul s-a petrecut intre pe drumul ce leaga Reșița de Valiug. ”Acționeaza 2 echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere, cu modul de descarcerare…

- Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru candidatii si echipele lor in timpul actiunilor aferente campaniei electorale, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Sunt primele alegeri la care nu vom asista…

- ANM a anunțat pentru județele Timiș și Caraș Severin un cod portocaliu de vreme rea. Local vor fi averse ce vor cumula 35…40 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni. In județul Caras-Severin sunt vizate localitațile Reșița, Bocșa,…

- Numarul tot mai mare al cazurilor de coronavirus a determinat autoritațile sa ia masuri pentru a limita raspandirea infectarii. Astfel, purtarea maștii a devenit obligatorie, rand pe rand, in cele mai multe județe din țara. In mai mult de jumatate din țara a devenit obligatorie purtarea maștii de protecție. In…

- Astfel, masca de protectie a devenit obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Vaslui, in perioada 4 - 17 august. "Incepand cu data de 4 august, este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani,…

- Astazi, 01.08.2020, in urma exprimarii voturilor a membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Dambovița, a fost aprobata hotararea CJSU nr. 22/01.08.2020, care vizeaza urmatoarea masura:

- Masca devine obligatorie in zonele aglomerate din judetul Constanta, inclusiv in statiuni si in zonele de promenada. Masura, care vizeaza reducerea riscului de raspandire a coronavirusului, a fost stabilita de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta si se aplica de sambata. In urma unei…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Prahova, CJSU a aprobat hotararea privind obligativitatea…