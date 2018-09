purceaua e moartă în cotețele PSD In Ialomița, Pesta Porcina Africana a afectat o treime dintre localitați. Oficial, sunt inregistrate peste 100 de focare de pesta porcina și numarul lor crește. Iar o data cu el, crește și valoarea notei de plata! Nu, nu este vorba doar despre bani... Ci despre voturi! Ramași fara porcii din cotețe, votanții tradiționali ai PSD se intorc impotriva stapanilor. Primii care simt taișul urii rurale sunt primarii. Deși Pesta nu a secerat porcii dupa culoarea politica, primarii PSD sunt cei mai afectați. Unii dintre ei, mai ispraviți la minte, au izolat focarele evitand decimarea efectivelor de suine.… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

