Camerunezul Arnold Garita a reușit, in FC Argeș - Chindia 2-1, unul dintre cele mai frumoase goluri ale inceputului de sezon, o foarfeca splendida sub transversala ce i-a readus pe piteșteni in joc. Execuția formidabila a lui Garita, o „foarfeca” de toata frumusețea in vinclul porții lui Cabuz, a consemnat cel de-al treilea gol al camerunezului de la venirea in Romania. ...