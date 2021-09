Puppets Occupy Street – festivalul emoţiilor Puppets Occupy Street, festivalul care a devenit celebru peste hotare și in care Craiova se afla sub ocupația papușilor, se apropie de final. In fiecare an, in perioada 25 august – 1 septembrie, pe strazile craiovene și in toate locurile cunoscute din oraș au loc spectacole și ateliere organizate de Teatrul pentru Copii și Tineret ,,Colibri” impreuna cu teatre private și artiști independenți din țara, dar și din strainatate. A fost o saptamana grea, in care artiștii au performat in spații neconvenționale, in ciuda problemelor tehnice sau a condițiile meteo neprevazute. In acest an, in cadrul ediției… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe evenimente culturale vor avea loc marti la Chisinau si in alte localitati ale Republicii Moldova in cadrul celei de-a 32-a editii a Sarbatorii Nationale „Limba noastra cea romana”, informeaza MOLDPRES. Potrivit Directiei Cultura a Primariei municipiului Chisinau, sirul de evenimente festive…

- Festivalul Puppets Occupy Street deschide porțile poveștilor in Cetatea Banilor, in perioada 25 august – 1 septembrie 2021. Festivalul este dedicat exclusiv companiilor de teatru private și artiștilor independenți, creat pentru comunitate și realizat cu sprijinul regiilor autonome, instituțiilor de…

- Primaria Municipiului Craiova anunta ca, in zilele de 25 august si 1 septembrie 2021, in intervalul orar 19.00-24.00, pentru desfașurarea animatiilor stradale care vor avea loc in cadrul proiectului „Puppets Occupy Street” – editia a VIII-a, organizat de Teatrul pentru Copii si Tineret Colibri, se va…

- Cat a costat „ingrijirea“ Craiovei in jumatate de an. Potrivit executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pe primele sase luni ale anului, primaria a cheltuit pana la data de 30 iunie peste 200 de milioane de lei pentru functionare si pe serviciile oferite cetatenilor. Aici…

- Campulungul a marcat pentru prima data Ziua Universala a Iei, chiar in ziua de Sanziene, in cadrul unui eveniment denumit ”Scrisori din lada de zestre”. Centrul municipiului a fost locul horei sanzienelor, iar platoul din fața Primariei a gazduit expoziție de costume populare. Iar spre seara, in ie…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta in acest final de saptamana spectacolul „Aventurile lui Pinocchio”. Producția va fi prezentata atat in limba germana, cat și in limba...

- Pe 22 si 24 iunie, incepand cu ora 18, suntem invitati la premiera spectacolului "Trei jobene". Tinerii "nebuni" de la Aici trupa de teatru pentru liceeni, infiintata in septembrie 2013, in cadrul Liceului "George Calinescu" din Constanta, si preluata ulterior de Asociatia cultural artistica TEEN TALENT…

- Accident mortal in Dolj. In aceasta dimineața, un copil și-a pierdut viața, intr-un accident rutier care a avut loc in comuna Leu. La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare, un echiapj de prim ajutor medical, echipajul SMURD și echipaje SAJ. Accident grav Leu DjPosted by Ilie George on…