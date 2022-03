Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Belarusului in Ucraina, Igor Sokol, a avut parte de o scena umilitoare in momentul in care se pregatea sa paraseasca Ucraina și sa treaca granița spre Republica Moldova. Un polițist de frontiera i-a inmanat o punguța cu „30 de arginți”, aluzie la personajul biblic Iuda, care l-a tradat pe…

- Potrivit consilierului principal al disidentei Sviatlanei Tsikhanouskaia, Franak Viacorka, diplomații bieloruși din Kiev ar fi parasit Ucraina, vineri 18 martie, și ar fi venit in Republica Moldova. „Acest lucru poate fi interpretat ca un semn indirect ca Lukașenko se pregatește sa participe la agresiunea…

- Datele Inspectoratului General al Politiei de Frontiera arata ca puțin peste o cincime dintre refugiații ucraineni care au intrat in Romania dupa ce au fugit de razboiul din țara lor se mai afla pe teritoriul nostru. Cei mai mulți au plecat mai departe, in alte țari, iar in Romania se mai afla, in clipa…

- In contextul deteriorarii situației de securitate din regiune, cauzata de agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei, realizata inclusiv prin utilizarea teritoriului Republicii Belarus, MAE a ridicat nivelul de alerta pentru Republica Belarus la 5/9 (5 din 9). Creșterea nivelului…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Grecia va trimite „echipament de aparare” și ajutor umanitar Ucrainei, a anunțat duminica biroul primului ministru, potrivit AFP. Anunțul vine in urma atacurilor Greciei la adresa Rusiei, dupa ce forțele ruse au ucis sambata zece etnici greci in timpul invaziei sale in Ucraina, a precizat premierul…