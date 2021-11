Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in jurul orei 13.00, in urma unei solicitari prin numarul de urgența 112, Jandarmeria Buzau a alertat autoritațile cu atribuții pentru a interveni in localitatea Haleș, comuna Tisau, unde a fost sesizat faptul ca un urs este prins intr-un gard.„Echipa mixta compusa din jandarmi, lucratori din…

- Iubitul cantareței Emilia Negurici, alias Emmy, a avut un noroc fantastic: prins cu droguri, barbatul a fost salvat de la pușcarie chiar catre procurorii DIICOT, care au decis sa-i claseze dosarul.

- Imagini haioase au devenit virale pe TikTok. A vrut sa sara gardul insa pantaloni scurți s-au prins de sarma chiar intr-o zona foarte sensibila, scrie ro-viral.video. Prietenii sai, in loc sa dea o mana de ajutor, au scos telefoanele mobile și au inceput sa filmeze intreg momentul. Din fericire totul…

- Un clujean a fost salvat de o paguba considerabila, dupa ce și-a uitat trapa de la mașina deschisa, iar afara a venit o furtuna. Norocul șoferului a fost ca muncitorii care lucrau langa UBB Cluj, pe strada, au observat lucrurile la timp și au acoperit mașina cu o folie. ”Mulțumesc aici, in…

- Tanar de 19 ani, prins in flagrant de catre polițiști: Ar fi escaladat gardul unui bar și ar fi forțat ușa pentru a sustrage bunuri Tanar de 19 ani, prins in flagrant de catre polițiști: Ar fi escaladat gardul unui bar și ar fi forțat ușa pentru a sustrage bunuri Un tanar de 19 ani a fost prins in flagrant…

- Un padurar din Dambovita a fost batut de cinci barbati chiar in curtea sa. Inspectoratul de Politie Judetean a anuntat ca a fost deschis un dosar penal. Trei dintre agresori au fost retinuti

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…