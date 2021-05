Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ Avand in vedere apariția unui focar de influența aviara (gripa aviara) pe teritoriul localitații Ungheni, jud. Mureș, aducem la cunoștința publica, adresa Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

- Ca urmare a apariției unui focar de gripa aviara in județul Mureș, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a stabilit și a comunicat o serie de masuri de protecție destinate protejarii pasarilor din gospodariile cetațenilor. Potrivit comunicarii, in Romania,…

- Romania, lovita de GRIPA AVIARA. ANSVSA: Peste 1500 de ferme de pasari risca un blocaj economic si pagube economice Patru noi focare de gripa aviara in gospodarii ale populației din județele Harghita și Mureș, au fost descoperite de catre Autoritatea Sanitar-Veterinara (ANSVSA), virusul provenind de…

- Patru noi focare și suspiciuni de gripa aviara au aparut in Mureș și Harghita, iar in urma verificarilor privind trasabilitatea pasarilor comercializate, acestea au legatura cu exploatația comerciala din localitatea Ungheni. ANSVSA arata ca intermediarul a mai distribuit pasari cu status incert, potrivit…

- Trei noi focare de gripa aviara au fost depistate in judetul Mures in gospodarii ale populatiei din localitatile Santana, Cozma si Grebenisu de Campie, in urma verificarilor privind trasabilitatea pasarilor comercializate din exploatatia comerciala din Ungheni, care detinea 180.000 de pasari, si…

- Primaria orașului Ungheni, județul Mureș, a anunțat azi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca masurile de menținere sub control a focarului de gripa aviara aparut in incinta unei ferme avicole sunt in curs de desfașurare. Astfel, reprezentanții Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru…

- Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma cu 180.000 de pasari din judetul Mures, toate urmand a fi sacrificate. ANSVSA a dispus mai multe masuri de protectie, inclusiv controale la toate fermele de pasari din tara. ”Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta…