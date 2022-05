Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04 mai a.c., in jurul orei 20.00, o patrula din cadrul Politiei MunicipiuluiOnești, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe Bulevardul Republicii au depistat in flagrant un tanar de 19 ani, din comuna Buciumi, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere…

- Pericole publice pe șoselele din Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere. Cum au fost „premiați” Pericole publice pe șoselele din Alba: Șoferi prinși bauți la volan sau fara permis de conducere. Cum au fost „premiați” La data de 23 aprilie 2022, in jurul orei 22.00, polițiștii…

- Polițiștii Serviciului Rutier Timiș au organizat, sambata, intre orele 15:30 – 22:30, o actiune in zona de competența a Poliției Municipiului Lugoj, atat in mediul urban cat și in mediul rural, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.…

- Peste 500 de conducatori auto au fost prinsi bauti la volan pe drumurile din Harghita, in anul 2021, iar trei soferi se aflau sub influenta substantelor interzise, toti ramanand fara permis de conducere. Potrivit datelor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Maria Plumbu, in cursul anului…

- Doi șoferi de 25 și 41 de ani au fost opriți și amendați de oamenii legii pentru ca conduceau vehiculul in stare de ebrietate. Unul dintre conducatori avea ca pasageri soția și copilul.Potrivit poliției, primul caz a avut loc in aproprierea satului Rassvet din raionul Calarasi.

- Doi șoferi din Baia de Arieș, prinși bauți la volan, la aceeași ora, pe o strada din oraș. Ce alcoolemie aveau Potrivit IPJ Alba, marți, 15 februarie, in jurul orei 23.00, polițiștii Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au depistat un barbat de 31 de ani, din Baia de…

- Inspectorii de patrulare au documentat zeci de conducatori ai mijloacelor de transport in stare de ebrietate. 45 de cazuri au fost depistate, in week-end-ul trecut, in urma intensificarii patrularii pe traseele naționale, cit și cele locale, unde peste 1100 de polițiști au activat pentru a preveni accidentele…

- 45 de cazuri au fost depistate weekend-ul trecut, in urma intensificarii patrularii pe traseele naționale, cat și cele locale, unde peste 1100 de polițiști au activat pentru a preveni accidentele rutiere și consecințele acestora.