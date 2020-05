Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a avertizat luni impotriva riscului crescut de violente domestice la adresa femeilor, nevoite sa ramana la domiciliu din cauza masurilor instituite pentru combaterea transmiterii noului coronavirus, informeaza AFP.

- Economia Romaniei nu va scadea din cauza pandemiei, dar creșterea va fi de doar 0,3% in acest an, arata Banca Mondiala intr-o revizuire a prognozelor publicata ieri, dupa ce in prognoza anterioara (anunțata...

- Municipiul Soroca a intrat de ieri intr-un regim de carantina mai dur. Comisia Naționala pentru Situații Excepționale a inasprit regulile de protecție dupa ce masurile aprobate la inceputul lunii aprilie nu au fost respectate de catre locuitorii orașului Soroca, iar numarul de

- Pandemia de coronavirus a schimbat obiceiurile romanilor. Daca inainte de criza romanii aruncau banii pe mancare, haine sau alte produse și nu reușeau sa puna bani deoparte, acum aproape jumatate dintre romani aleg sa reduca cheltuielile la minimum, potrivit unui studiu realizat de MKOR Consulting.Aproape…

- Numarul cazurilor suspecte de COVID-19 a crescut de șase ori, in ultimele trei zile si a ajuns la zece adulți si doi copii. In Republica Moldova este confirmat doar un caz de boala la o femeie revenita din Italia.

- Grace Millane, in varsta de 22 de ani, a fost ucisa in timp ce calatorea in Noua Zeelanda, in decembrie 2018. Povestea ei a indurerat profund familia si are si in prezent reverberatii puternice in randul femeilor supuse constant violentelor. Barbatul gasit vinovat de uciderea femeii britanice Grace…

- Pe fundalul amenințarii de raspandire a noului coronavirus in lume, Republica Moldova se confrunta cu o criza de maști medicale. Acest produs fie lipsește in farmacii, fie este de aproape trei ori mai scump in comparație cu acum cateva saptamani.