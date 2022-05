- spune Simona Halep ca raspuns la gluma adversarei de astazi de la Madrid, Ons Jabeur, meci care va incepe la ora 13:00 * Djokovic, in varianta de gala in meciul cu Monfils Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declara ca meciul sau cu tunisianca Ons Jabeur, din sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, va fi diferit de cel pe care l-au jucat anul acesta la Dubai, in sferturi. „Va fi un meci total diferit ... La Dubai a fost destul de dificil, deoarece toata lumea (din tribune) era cu ea", a spus Simona, care a raspuns, voalat, la declaratia hatra a tunisiencei care a spus…