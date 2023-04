Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București fac joi 12 percheziții domiciliare intr-un dosar de inșelaciune. Banuiții ar fi contractat servicii de transport marfa in spațiul intracomunitar, pe care nu le-au platit.Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice - Sector 5 fac joi dimineața 12 percheziții…

- Comisia pentru invațamant din Camera Deputaților a organizat dezbaterea cu tema „Rolul educației in combaterea consumului de droguri și substanțe etnobotanice. Importanța campaniilor de prevenire cu caracter permanent”. Dezbaterea vine in contextul in care cercetarile polițiștilor din București au scos…

- fNumarul firmelor care si-au suspendat activitatea in ianuarie 2023 a fost de 1.668, in crestere cu 30,41% comparativ cu prima luna din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Menținerea angajaților buni in companie poate fi dificila, avand in vedere competitivitatea mare intre companii, pe piața muncii. De aceea, este responsabilitatea fiecarui manager de a implementa o strategie prin care sa-și mențina angajații mulțumiți la locul de munca. Acest lucru nu numai ca ofera…

- Un polițist de la Secția 21 din București a fost prins in flagrant, miercuri, 15 martie, in timp ce primea 10 mii de euro mita, pentru a ajuta doua persoane sa obțina fraudulos permise de conducere. Citește și: Comisarul-sef Cristian Mihalcea continua dezvaluirile: „Exact acum cinci ani, domnul Valeca,…

- Șocant cat a ajuns sa coste un langos in Cluj-Napoca! Mulți romani nu și-ar permite sa achite costul solicitat de vanzatori. E mai scump chiar și decat in Capitala. Un consumator care a ajuns in Reșița a descoperit ca prețul produsului alimentar in regiune e de aproximativ opt ori mai mic decat in locul…

- Familia Anei Oros, femeia ucisa de caini in zona Lacul Morii din Capitala, solicita sa-i fie inteleasa durerea, explicand ca nu poate da declaratii. Totodata, sotul Anei Daraban a postat pe Facebook un mesaj emotionant. De asemenea, el a multumit pentru intelegere si pentru compasiunea aratata in…