(Publicitate) Călătorești în vacanța de Paște? Iată ce măsuri de precauție să îți iei Deși restricțiile privind circulația și funcționarea HoReCa sunt inca destul de drastice, nu inseamna ca nu te poți bucura de cateva zile de vacanța intr-un loc sigur, cu respectarea masurilor de siguranța și distanțare.Un scurt sejur la munte, la mare sau intr-o zona rurala turistica ar putea fi gura de aer de care ai nevoie, cu atat mai mult cu cat vremea este de partea ta. Iata, insa, ce masuri de siguranța ar trebui sa iți iei inainte sa pornești la drum:Securizeaza-ți locuințaIndiferent daca locuiești intr-un apartament sau la casa, e important sa iți iei toate masurile de siguranța, chiar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

