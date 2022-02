Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia The New York Times a actionat in judecata Departamentul de Stat al SUA pentru a obtine e-mailuri trimise intre 2015 si 2019 de oficiali ai ambasadei Romaniei cu referire la mai multi oameni de afaceri, inclusiv Hunter Biden, fiul presedintelui Joe Biden, si fostul sau asociat Tony Bobulinski.…

- Cotidianul american a dat in judecata Departamentul de Stat, luni, solicitand e-mailurile ambasadei Romaniei in SUA in care este menționat fiul președintelui Joe Biden, Hunter, potrivit documentelor depuse la instanța, relateaza Fox News , citand Politico . In procesul intentat la tribunalul federal…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut marți, o convorbire telefonica. „Convorbirea a avut loc in contextul aniversarii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre Romania și Ucraina, respectiv al evoluțiilor ingrijoratoare de securitate…

- Ambasada SUA la Kiev a cerut Departamentului de Stat sa autorizeze plecarea tuturor angajaților neesențiali și a familiilor acestora, potrivit mai multor surse familiare cu problema citate de CNN. Fox News scrie ca Departamentul de Stat a și decis ca familiile angajatilor ambasadei SUA la Kiev sa paraseasca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat marți Germania ca impiedica livrarea de armament defensiv Kievului, de tipul armelor anti-drona și impotriva lunetiștilor, in plina perioada de tensiuni cu Moscova, suspectata ca ar pregati o invazie a Ucrainei, relateaza AFP.

- Oleh Dunda, membru al Parlamentului ucrainean din partea partidului Slujitorul Poporului, creat de președintele Volodimir Zelenski, spune ca, dupa parerea lui, rușii nu vor „indrazni sa faca mai mult decat manevre militare”. Ce sfaturi da pentru Romania? Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…

- Ministrul rus al apararii a acuzat marți bombardiere ale Statelor Unite de exersarea unui atac nuclear asupra țarii sale din doua direcții diferite mai devreme în cursul acestei luni, afirmând ca acestea s-au apropiat la 20 de kilometri de granița Rusiei, relateaza Euractiv.Acuzațiile…